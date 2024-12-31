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Rekabet Kurulu, Kadıoğlu Kırtasiye'ye 7,4 milyon TL ceza verdi

Rekabet Kurulu, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ'ye 7 milyon 432 bin 445 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu, Kadıoğlu Kırtasiye'ye 7,4 milyon TL ceza verdi
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, şirketin, yeniden satıcıların satış fiyatını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı aktarıldı.

Firmanın, yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit ederek kanunu ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığına dolayısıyla söz konusu ihlal türü açısından idari para cezası verilmesine gerek olmadığına işaret edilen açıklamada, buna karşın teşebbüsün, yeniden satıcıların internet satışlarını kısıtlayarak kanunun ilgili maddesini ihlal ettiği bildirildi.

Açıklamada, bu nedenle Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ'ye 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden 7 milyon 432 bin 445 lira idari para cezası verilmesine karar verildiği kaydedildi.

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