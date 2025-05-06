Rekabet Kurulu n11'in DMSF Holding'e satışına onay verdi

Rekabet Kurulu, n11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ'nin paylarının tamamının ve tek kontrolünün Abu Dabi merkezli DMSF Holding Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi.

2013 yılında kuruldu

Satışa onay çıkmasıyla birlikte n11'in kontrolü DMSF Holding'e geçecek. E-ticaret platformu n11, 2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Kore merkezli SK Group'un ortak girişimi olarak kuruldu.

Getir tarafından satın alınmıştı

Şirket, Haziran 2023'te Getir tarafından satın alınmıştı. Getir'in en büyük yatırımcısı olan Mubadala'nın yönetimi devralmasıyla n11 hisseleri, geçen yıl Getir'in kurucularından Serkan Borançılı'nın sahibi olduğu Borançılı Teknoloji'ye devredilmişti.