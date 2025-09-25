Rekabet Kurulu, THY’nin iki banka ile kredi kartı anlaşmasına 5 yıl muafiyet tanıdı

Rekabet Kurulu, THY-Garanti BBVA ve THY-QNB Bank arasındaki Miles&Smiles kredi kartı anlaylasına muafiyet tanıdı.

Rekabet Kurulu, Türk Hava Yolları A.O. ve Türkiye Garanti Bankası AŞ ile Türk Hava Yolları A.O. ve QNB Bank AŞ arasında ayrı ayrı akdedilen “THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi”ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında yürürlüğe girdikleri tarihten başlayarak 5 (beş) yıl süre ile bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.