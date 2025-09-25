  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Rekabet Kurulu, THY’nin iki banka ile kredi kartı anlaşmasına 5 yıl muafiyet tanıdı
Takip Et

Rekabet Kurulu, THY’nin iki banka ile kredi kartı anlaşmasına 5 yıl muafiyet tanıdı

Rekabet Kurulu, THY-Garanti BBVA ve THY-QNB Bank arasındaki Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmelerine 5 yıl bireysel muafiyet tanıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rekabet Kurulu, THY’nin iki banka ile kredi kartı anlaşmasına 5 yıl muafiyet tanıdı
Takip Et

Rekabet Kurulu, THY-Garanti BBVA ve THY-QNB Bank arasındaki Miles&Smiles kredi kartı anlaylasına muafiyet tanıdı. 

Rekabet Kurulu, Türk Hava Yolları A.O. ve Türkiye Garanti Bankası AŞ ile Türk Hava Yolları A.O. ve QNB Bank AŞ arasında ayrı ayrı akdedilen “THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi”ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında yürürlüğe girdikleri tarihten başlayarak 5 (beş) yıl süre ile bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.

Ziraat Katılım halka arz için ilk adımı attı! SPK'ya başvuru yaptıZiraat Katılım halka arz için ilk adımı attı! SPK'ya başvuru yaptıEkonomi
Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandıKüresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandıKüresel Ekonomi
ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentinin aksine azaldıABD'nin ticari ham petrol stokları beklentinin aksine azaldıEmtia Haberleri
Ekonomi
Ayçiçek alım fiyatları açıklandı
Ayçiçek alım fiyatları açıklandı
TCDD'nin Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir taşınmazı satılacak
TCDD'nin Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir taşınmazı satılacak
AB'de otomobil satışları yıllık yüzde 5,3 artış gösterdi
AB'de otomobil satışları yıllık yüzde 5,3 artış gösterdi
Merkez Bankası anketi açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Rekabet Kurumu’ndan Tariş Üzüm’ün Anadolu Efes'e devri ile ilgili karar çıktı
Rekabet Kurumu’ndan Tariş Üzüm’ün Anadolu Efes'e devri ile ilgili karar çıktı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyonda ara hedefte sapma olursa para politikası daha sıkılaştırılacak
Enflasyonda ara hedefte sapma olursa para politikası daha sıkılaştırılacak