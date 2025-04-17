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Rekabet Kurulu Varta Pilleri hakkında rekabet soruşturması başlattı

Rekabet Kurumu, Varta Pilleri hakkında 'satış fiyatına müdahale etmek, yeniden satıcılarına bölge ve müşteri sınırlaması uygulamak, yeniden internet satışlarına müdahalede bulunma' gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu Varta Pilleri hakkında rekabet soruşturması başlattı
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Rekabet Kurulu, Varta Pilleri Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, firmanın, yeniden satış fiyatına müdahale etmek, yeniden satıcılarına bölge ve müşteri sınırlaması uygulamak, yeniden internet satışlarına müdahalede bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Şirketin kanunu ihlal edip etmediği tespit edilecek

Yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Kurul, şirketin kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurul tarafından ön araştırma yapılacak

Duyuruya göre, Varta Pilleri Ticaret Limited Şirketi, her türlü tüketici pili olmak üzere elektrik, elektroteknik ve elektronik malzemenin ithalatı, ihracatı ve toptan dağıtımı, ticareti, paketlemesi, etiketlenmesi ve montajı ile bunlarla ilgili satış, acentelik ve temsilcilik alanlarında faaliyet gösteriyor.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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