Rekabet Kurulu, Yapı Kredi Portföy’ün Azimut’a devrine izin verdi

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), bağlı ortaklığı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. (YKP) paylarının Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings S.A.'ya devrine ilişkin yürütülen süreçte Rekabet Kurulu'ndan onay çıktığını duyurdu. Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu pay devrine Rekabet Kurulu tarafından izin verildiği bildirildi.

Yapı Kredi, 29 Temmuz 2026 tarihli açıklamasında YKP sermayesindeki bankaya ait yüzde 12,65 ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait yüzde 87,32 oranındaki hisselerin diğer paylarla birlikte AZ Holdings'e devri için Pay Devir Sözleşmesi imzalandığını kamuoyuna duyurmuştu.

15 yıllık münhasır dağıtım anlaşması

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin 15 yıl boyunca Yapı Kredi aracılığıyla dağıtılması planlanıyor.

Bu çerçevede Yapı Kredi, YKP, AZ Holdings ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. arasında imzalanan protokol; Türkiye'de rekabet etmeme yükümlülüğü ile dağıtım faaliyetlerinde belirli istisnalar hariç olmak üzere münhasırlık taahhüdünü kapsıyor.

Satış bedeli 14 milyar liraya yaklaşıyor

Devir anlaşmasının finansal koşullarına göre, kapanışta ödenecek peşin bedel performans ve belirlenen kriterlere bağlı fiyat uyarlamalarıyla birlikte azami 13 milyar 977 milyon lira olarak hesaplandı.

Buna ek olarak YKP'nin 2026 yılı performansına bağlı olarak 2027 yılında tahsil edilmesi öngörülen azami 2 milyar 415 milyon liralık ertelenmiş bedel bulunuyor. Kapanış tarihindeki nakit ve nakit benzerleri kalemi için YKP performansına göre en fazla 3 milyar 700 milyon liralık düzeltme yapılması ve takip eden beş yıllık dönemde de performansa bağlı uzun vadeli ödemelerin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

SPK onayı ve kapanış şartları bekleniyor

Rekabet Kurulu'nun izin kararının ardından devir sürecinin tamamlanması için diğer yasal prosedürler yürütülecek. Banka, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izinlerinin alınması, nihai Dağıtım Sözleşmesi'nin imzalanması ve sözleşmeye ilişkin Rekabet Kurulu'ndan bireysel muafiyet kararı temin edilmesi de dahil olmak üzere kapanış koşullarına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.