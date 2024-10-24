  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Rekabet Kurulu'ndan 5 dizi yapım ve pazarlama şirketine soruşturma
Takip Et

Rekabet Kurulu'ndan 5 dizi yapım ve pazarlama şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu, medya sektöründe faaliyet gösteren, aralarında dizi yapım ve dağıtım ile dijital pazarlama şirketlerinin de yar aldığı 5 şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rekabet Kurulu'ndan 5 dizi yapım ve pazarlama şirketine soruşturma
Takip Et

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Med Yapım Televizyon ve Filmcilik AŞ (MED Yapım), Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım AŞ (AY Yapım), MA Distribution Televizyon ve Filmcilik AŞ (MADD Entertainment), Yek Teknoloji Pazarlama AŞ (MERZİGO) ve Key Networks Holding AŞ (KEY Networks) hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurul, soruşturma kapsamında, MED Yapım, AY Yapım ve MADD Entertainment'ın yerli dizilerin yurt dışına dağıtımına yönelik, MED Yapım ve AY Yapım'ın iş gücü piyasalarında rekabeti kısıtlayıcı eylemleriyle Kanun'u ihlal edip etmediğini inceleyecek.

Soruşturmayla, Youtube üzerinden dizi içerikleri hizmeti sunan ve aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan KEY Networks ve MERZİGO'nun da rakiplerini dışlayıcı eylemleriyle Kanun'u ihlal edip etmediği saptanacak.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Ekonomi
Dar gelirli enflasyonu son 1 yılda iliğine kadar hissetti!
Dar gelirli enflasyonu son 1 yılda iliğine kadar hissetti!
Enerjisa Üretim, YEKA-2 projesi İçin 1 milyar doların üzerinde kredi anlaşması imzaladı
Enerjisa Üretim, YEKA-2 projesi İçin 1 milyar doların üzerinde kredi anlaşması imzaladı
Transit süre aşımı kaynaklı cezaların önüne geçmek için süre tanındı
Transit süre aşımı kaynaklı cezaların önüne geçmek için süre tanındı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Emlak sektöründen 2025 uyarısı: Kiralar yüzde 50 artacak
Emlak sektöründen 2025 uyarısı: Kiralar yüzde 50 artacak
Türkiye'nin dış borç ödemeleri 28,40 milyar dolar
Türkiye'nin dış borç ödemeleri 28,40 milyar dolar