Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a 402 milyon TL ceza

ANKARA (EKONOMİ)

Rekabet Kurumu’nun haber paylaşım blogundan yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’nun spor giyim alanında faaliyet gösteren Adidas ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladığı ve yeniden satış fiyatı tespiti gerekçesiyle 402 milyon TL idari para cezası verildiği bildirildi.

Blogda yayımlanan haberde, “Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, Adidas’ın yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılabilecek ürünleri ve indirim dönemlerini belirlediğini ortaya koydu. Bu uygulamalarla satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı tespit edilen şirkete 402 milyon Türk Lirası idari para cezası verildi. Yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahale, özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etkiler yarattığı gerekçesiyle ihlale konu oluyor” ifadesine yer verildi.

Ceza alan şirketin, bu karara karşı dava açma hakkı bulunuyor.