  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Rekabet Kurulu’ndan ihale soruşturması! Refrakter üreticisi 2 firmaya 15,2 milyon lira ceza verdi
Takip Et

Rekabet Kurulu’ndan ihale soruşturması! Refrakter üreticisi 2 firmaya 15,2 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurulu, refrakter (ateşe dayanıklı) malzeme üretimi alanında faaliyet gösteren iki firmaya ihale cezası uyguladı. Firmalara 15 milyon 170 bin 770 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rekabet Kurulu’ndan ihale soruşturması! Refrakter üreticisi 2 firmaya 15,2 milyon lira ceza verdi
Takip Et

Rekabet Kurulu ateşe dayanıklı malzeme üreten 2 firmaya ihale cezası uyguladı. 

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki açıklamaya göre, demir çelik imalatının birçok alanında kullanılan yüksek sıcaklıklara dayanıklı refrakter malzemelerinin üretimi faaliyetinde bulunan Asmaş Ağır Sanayi Malzemeleri İmal ve Ticaret AŞ, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ ve Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makine Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında, fiyatlamaya yönelik rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak ve ihalelerde verilecek fiyatlara ilişkin uzlaşıda olmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

İhalelerde verilecek fiyatlara ilişkin ihlal tespit edildi

Kurul, soruşturma sonucunda, Asmaş ve Piromet'in ihalelerde verilecek fiyatlara ilişkin uzlaşı sağlanmasına yönelik davranışlarıyla kanunu ihlal ettiğine karar verdi.

Bu kapsamda, Asmaş'a 8 milyon 316 bin 22 lira, Piromet​​​​​​​'e 6 milyon 854 bin 748 lira olmak üzere toplam 15 milyon 170 bin 770 lira idari para cezası kesildi.

Kümaş'a idari para cezası uygulanmadı

Kurul, ilgili kanunu ihlal ettiğine yönelik herhangi bulguya ulaşılamamasından dolayı Kümaş'a idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu’nun Galataport kararı belli olduRekabet Kurulu’nun Galataport kararı belli olduŞirket Haberleri
GTO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım: Lojistik maliyetleri düşecekGTO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım: Lojistik maliyetleri düşecekEkonomi
Ekonomi
TÜSİAD, 17 Aralık'ta e-ticaret lojistiği raporunu kamuoyuna sunacak
TÜSİAD, 17 Aralık'ta e-ticaret lojistiği raporunu kamuoyuna sunacak
TÜRKONFED Başkanı Sönmez: İş dünyası 2025'te toparlanma bekliyor
TÜRKONFED Başkanı Sönmez: İş dünyası 2025'te toparlanma bekliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanyalı bal üreticilerine arı kovanı hibe etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanyalı bal üreticilerine arı kovanı hibe etti
Türkiye'nin Çin'e ihracatı 2,8 milyar dolara çıktı
Türkiye'nin Çin'e ihracatı 2,8 milyar dolara çıktı
Ali Yaycıoğlu: ABD'nin NATO'dan çıkması mümkün değil, ancak beşinci maddeden çekilmesi olası
Ali Yaycıoğlu: ABD'nin NATO'dan çıkması mümkün değil, ancak beşinci maddeden çekilmesi olası
Kışlık alışverişte İstanbul ve Ankara zirvede
Kışlık alışverişte İstanbul ve Ankara zirvede