Rekabet Kurulu'ndan İntema'ya 64.8 milyon TL para cezası

Rekabet Kurulu, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ’ye 64,8 milyon TL'lik idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ’nin (İntema) ürünlerin yeniden satışını gerçekleştiren bayilerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerin satış yapacakları müşteri ve bölgelere yönelik kısıtlamalarda bulunmak ve bayilerine rekabet yasağı ile tek elden alım yükümlülüğü getirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma uzlaşma ve taahhüt usulü ile sonuçlandı.

Soruşturmanın yeniden satış fiyatının tespiti iddiası bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle İntema’ya 64.812.992,37 TL tutarında idari para cezası verildi.

İntema’nın bayilerin aktif/pasif ayrımı gözetmeksizin ürün sunacağı bölge/yeniden satıcı/müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunduğu iddiaları ve farklı bayileri ile imzaladığı sözleşmelerde yer alan rekabet yasağı ile tek elden alım yükümlülüğüne ilişkin rekabeti kısıtlayıcı hükümlere yönelik ise İntema tarafından çeşitli taahhütler sunuldu. Sunulan taahhüt paketinde öne çıkan bazı başlıklar şu şekildedir:

- Vitra satış noktaları (VSN’ler) “gömme rezervuar” ürün grubu kategorisinde İntema ürünleri dışında rakip ürünleri satabilecek.

- Yetkili satıcılar, VSN’ler ve tali satıcılar sözleşme konusu ürünleri, İntema’nın yanı sıra herhangi bir bölge sınırlamasına tabi olmaksızın İntema satıcılık ağı mensubu diğer yetkili satıcılardan, ayrıca VSN’lerden ve/veya tali satıcılardan satın alma hakkına sahip olacak.

- Aktif satış ve pasif satış kavramlarının ne anlama geldiği açıklanarak yetkili satıcılar ve VSN’ler İntema ürünlerini herhangi bir bölge ve/veya müşteri grubu sınırlamasına tabi olmaksızın aktif ve/veya pasif satış yöntemleri ile tüm Türkiye çapında satma hakkına sahip olacak, söz konusu husus sözleşme ilişkisi bulunmayan tali bayiler açısından da geçerli olacak.

- VSN ve/veya tali satıcının faaliyet gösterdiği bölge/coğrafi lokasyonun dışında yer alan yetkili satıcılardan yaptıkları alımların da prime tabi olduğu açıkça belirtilecek.

- Rekabet hukuku farkındalığına yönelik yetkili satıcılara, VSN’lere ve tali satıcılara sahip oldukları hakları ve rekabet kurallarını içeren bilgilendirme amaçlı yazılar ile rekabet uyum kılavuzları gönderilecek.

- Söz konusu taahhütler, kısa kararın tebliğinden itibaren dört ay içinde uygulamaya konulacak ve taahhütlerin tümü süresiz geçerli olacak.

İntema’nın yetkili satıcılarıyla imzaladığı Yetkili Satıcılık Sözleşmesi’nde yer alan ve yetkili satıcılık ağında uyguladığı franchise sistemini korumak amacıyla getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğüne ise bireysel muafiyet tanındı.