Rekabet Kurulu’ndan kamu hastanelerinin ihalelerine soruşturma
Rekabet Kurulu, kamu hastanelerinin kanserin teşhis ve takibinde kullanılan nükleer tıp hizmet alım ihalelerine ilişkin soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumu, kamu hastanelerinde kanserin teşhis ve tedavisinin izlenmesinde kullanılan nükleer tıp hizmetlerine yönelik düzenlenen ihaleler hakkında inceleme başlattı. Kurumun, söz konusu hizmet alımlarında rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğini belirlemek amacıyla soruşturma sürecini başlattığı bildirildi.
Rekabet Kurumu'ndan 11 şirkete ihale soruşturması
Soruşturma kapsamında 11 şirketin ihalelerde danışıklı hareket ederek uygun fiyat ve daha fazla firma seçeneğini engellediği iddiaları araştırılacak.
Soruşturma Mediccheck, Referans Nükleer Tıp, Sintias Moleküler Sağlık, Fefa Nükleer Tıp, Nukleon, Sintias Nükleer Tıp, Bianco, Nukleus, MNT, GAMA ve Moltek şirketleri hakkında yürütülecek.
İnceleme, PET/BT görüntüleme sırasında kullanılan FDG ürünlerinin temini, firmaların teklifleri, fiyatlama davranışları ve ihalelere katılım biçimlerini kapsıyor.