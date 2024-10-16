Rekabet Kurulu’ndan Koroplast’a 31 milyon TL ceza

ANKARA (EKONOMİ)

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada soruşturma süreci devam ederken Koroplast tarafından sunulan uzlaşma metninin kabul edildiği ve soruşturmanın uzlaşmayla sonuçlandırıldığı bildirildi.

Buna göre soruşturma uzlaşmayla sonuçlandığı için idari para cezasında yüzde 25 indirim yapılarak firmaya 31 milyon 209 bin lira idari para cezası verildi.