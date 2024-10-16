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Rekabet Kurulu’ndan Koroplast’a 31 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, yürüttüğü soruşturma kapsamında kendisinden ürün alıp satan marketlerin raf fiyatlarını belirlediğini ve 4054 sayılı Kanunu ihlal ettiğini kabul etmesi sebebiyle ambalaj malzemesi üreticisi Koroplast’a 31.2 milyon lira para cezası verdi.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu’ndan Koroplast’a 31 milyon TL ceza
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ANKARA (EKONOMİ)

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada soruşturma süreci devam ederken Koroplast tarafından sunulan uzlaşma metninin kabul edildiği ve soruşturmanın uzlaşmayla sonuçlandırıldığı bildirildi.

Buna göre soruşturma uzlaşmayla sonuçlandığı için idari para cezasında yüzde 25 indirim yapılarak firmaya 31 milyon 209 bin lira idari para cezası verildi.

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