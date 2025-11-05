Rekabet Kurulu'ndan Novonesis'e 284,5 milyon lira ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, kararın sektörde bir ilk niteliği taşıdığına ve endüstriyel enzim pazarındaki rekabetin korunması açısından kritik önem taşıdığına işaret edildi.

Açıklamada, Kurulun, Novo Holdings A/S, Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti, Novonesis A/S, Novozymes Berlin GmbH, Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti, Novozymes France S.A.S, Novozymes North America, Inc, Novozymes Switzerland AG, Synergia Life Sciences Pvt. Ltd, CHR Hansen A/S ve CHR Hansen Gıda San. ve Tic. AŞ şirketlerinin oluşturduğu ekonomik bütünlüğün (Novonesis) pazardaki güçlü konumunu rakiplerini geride bırakmak için kötüye kullandığını kararlaştırdığı belirtildi.

Soruşturma sürecinde, şirketin müşterilerine her koşulda rakiplerinden daha iyi fiyat garantisi sunduğu, daha fazla ürün alımı karşılığında ek indirimler sağladığı ve rakip ürünleri almama şartı koştuğunun tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, bu uygulamaların, rakip firmaları pazardan dışlamaya yönelik olduğu aktarıldı.

Açıklamada şirketin hakim durumunu kötüye kullandığına karar verildiğine dikkati çekilerek, Novonesis Grubu'na 284 milyon 509 bin 319 lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.

Bu dosyanın Kurumun enzim sektöründe yürüttüğü ilk soruşturma olma özelliği taşıdığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yönüyle karar, sektördeki tüm oyuncular için ve aynı zamanda farklı pazarlarda faaliyet gösteren hakim durumdaki teşebbüsler için de emsal niteliği taşıyacak. Sonuç olarak bu kararla, Türkiye'nin stratejik üretim zincirlerinde büyük önem taşıyan enzim pazarında da, rekabet kurallarının titizlikle korunduğu bir kez daha gösterilmiş oldu. Karar, hem sektör hem de tüketiciler adına daha adil bir pazar vadediyor."