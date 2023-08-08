Rekabet Kurulu'ndan özet maç yayınlarıyla ilgili tedbir kararı

ANKARA (EKONOMİ) - Rekabet Kurulu, Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabakalarının özet görüntüleriyle ilgili geçici tedbir kararı aldı.

Kurulun aldığı bu karar, yayıncı kuruluş dışındaki kanalların 2023-2024 sezonunda maçlara ilişkin özet görüntüleri yayınlama saatlerini düzenliyor. Buna göre maçlara yönelik haber amaçlı görüntüler ile geniş özet görüntüleri tüm kuruluşlar tarafından eş zamanlı olarak maç tamamlandıktan 45 dakika sonra yayınlanabilecek.

Kurul, maçları canlı yayın hakkını elinde bulunduran Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ (KREA) Hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 9. Maddesi Kapsamında bir soruşturma yürütüyor. 9. Madde kapsamındaki soruşturmalar, şikayet üzerine hakim durumun kötüye kullanılması dahil olmak üzere rekabet ihlallerini incelemek üzere yürütülüyor.

Kurul aldığı karara göre, maçların geniş özet görüntüleri ve haber amaçlı görüntüler, herhangi bir yayıncı kuruluş tarafından şartnamede belirlenen süreden önce yayınlanamayacak. Bu süre hâlen 45 dakika olarak uygulanıyor.

Rekabet Kurulu 2022-2023 sezonuna ilişkin yayınlara yönelik de aynı kararı almıştı.