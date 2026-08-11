Rekabet Kurulu’ndan Saint Benoît Lisesi'ne para cezası

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İstanbul’daki Fransız liselerine ilişkin rekabet soruşturmasında yargı kararının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurulu, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’ne daha önce uygulanan ve mahkeme tarafından iptal edilen idari para cezasını, ilgili mevzuatı yeniden değerlendirerek tekrar uygulamaya aldı.

Beş Fransız lisesine kesilen cezalarda yeni gelişme

Rekabet Kurulu, 2024 yılında İstanbul’da faaliyet gösteren beş köklü Fransız lisesinin (Saint-Joseph, Saint Benoît, Notre-Dame de Sion, Saint-Michel ve Sainte Pulchérie) okul kayıt ücretleri, burs oranları ve Türk öğretmen maaşlarını aralarında anlaşarak belirlediğini saptamıştı. Sözcü'nün haberine göre Rekabet Kanunu’nun ihlal edildiği gerekçesiyle söz konusu eğitim kurumlarına idari yaptırım kararı alınmıştı.

Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’nin karara karşı açtığı davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi Nisan 2026’da usulden iptal kararı verdi. Yargı makamı, ilk kararın ardından 27 Aralık 2024’te yürürlüğe giren yeni Ceza Yönetmeliği ile mülga yönetmeliğin karşılaştırılması ve kabahatli lehine olan düzenlemenin uygulanması gerektiğini belirtti.

Rekabet Kurulu’ndan özel okullara ceza kararı

Mahkeme kararının gereğini yerine getirmek üzere toplanan Rekabet Kurulu, her iki yönetmelik hükmünü kıyasladı. Kurul, "aleyhe hüküm verme yasağı" ve "lehe olan mevzuatın uygulanması" ilkeleri doğrultusunda, mülga yönetmelik kapsamında kesilen ilk ceza tutarlarının okulun lehine olduğunu tespit etti.

Değerlendirmelerin ardından Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’ne;

Okul kayıt ücretleri ve ilgili mali unsurları rakiplerle birlikte belirlemekten 3.279.720,74 TL,

Türk öğretmen maaşlarını koordineli şekilde tespit etmekten 2.186.480,49 TL idari para cezası uygulandı.

Karara karşı 60 gün içinde idare mahkemelerinde yargı yolunun açık olduğu bildirildi.