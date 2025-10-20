  1. Ekonomim
Rekabet Kurulu'ndan Şişecam'a 3 milyar 154 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, taahhütlere aykırı davrandığı gerekçesiyle Şişecam’a 3 milyar 154 milyon lira ceza verdi.

Rekabet Kurulu, Şişecam'a 3 milyar 154 milyon lira idari para cezası verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada:

"Şirketimiz ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında, daha önce Kurul'a sunulan taahhütlerin bazı hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle 3.154.657.221,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiş ve bu karar Rekabet Kurulu tarafından ilan edilmiştir." denildi.

Öngörülen tutarın yüzde 25'i oranında erken ödeme indiriminden yararlanarak cezanın 2 milyar 365 milyon lira olarak ödenmesinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Şirketimiz söz konusu karara ve cezaya ilişkin yasal haklarını saklı tutmakta olup gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklanan vergi cezası şirketin 2024 yıllık konsolide cirosunun yüzde 1.7'sine denk geliyor.

