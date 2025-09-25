  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a 'ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama' soruşturması
Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a 'ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama' soruşturması

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, 'ayrımcılık' ve 'yıkıcı fiyatlama' iddialarını incelemek üzere Spotify hakkında soruşturma başlattı.

Kurul'un açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Soruşturma iki temel iddia üzerine yoğunlaşacak:
Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.
Spotify’ın Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek."

