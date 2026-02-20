Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a idari para ceza

Kurul kararı doğrultusunda şirkete iki ayrı maddeden oy birliğiyle idari para cezası verildi. Buna göre, Spotify’ın 2024 yılı cirosunun binde 5’i oranında para cezası uygulanmasına, ayrıca incelemenin geciktiği her gün için aynı cironun onbinde 5’i tutarında ek ceza kesilmesine hükmedildi.

Rekabet Kurulu tarafından yürütülen ön araştırma kapsamında, Spotify’ın Türkiye yapılanmasına yönelik yerinde inceleme gerçekleştirildi. Kurul heyetinin, şirketin İstanbul’daki ofisine giderek bazı yetkililerle görüşmek ve belirli belge ile bilgilere erişim sağlamak istediği bildirildi.

Kararda yer alan raportör değerlendirmelerine göre heyet, sabah saat 11.25’te ofise ulaştı ve şirket adına çalışan 5 Türk yetkiliyle görüşme talebinde bulundu. Ancak bu talebe olumlu yanıt verilmediği ifade edildi. İnceleme ekibinin gün boyunca talep ettiği kişi ve belgelere erişemediği, yaklaşık 9 saat süren süreçte incelemenin gerçekleştirilemediği kaydedildi. Bu durumun incelemeyi engellediği belirtilerek şirkete idari para cezası uygulanmasına hükmedildi.

Para cezası kararı ve soruşturma kapsamı

Kurul kararı doğrultusunda şirkete iki ayrı maddeden oy birliğiyle idari para cezası verildi. Buna göre, Spotify’ın 2024 yılı cirosunun binde 5’i oranında para cezası uygulanmasına, ayrıca incelemenin geciktiği her gün için aynı cironun onbinde 5’i tutarında ek ceza kesilmesine karar verildi.

Ön araştırmanın, platformda yer alan sanatçılar ve içerik üreticileri arasında görünürlük başta olmak üzere çeşitli alanlarda ayrımcılık yapıldığı ve çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamalara başvurulduğu iddiaları üzerine başlatıldığı aktarıldı. Ayrıca, telif ücretlerinin dağılımını etkileyen yıkıcı fiyatlama gibi rekabeti bozucu stratejilerin uygulandığı yönündeki iddiaların da inceleme konusu olduğu bildirildi. Kurul, yerinde inceleme sürecinin engellendiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.