Rekabet Kurulu'ndan 'Stellantis Otomotiv'in devrine ilişkin nihai inceleme kararı

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, başvurunun 23 Kasım'da nihai incelemeye alındığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;

"Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ’nin tek kontrolünün Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru nihai incelemeye alındı. (7.12.2023)

Rekabet Kurulu, Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ’nin tek kontrolünün Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu 23.11.2023 tarih ve 23-54/1029-M sayılı kararı ile nihai incelemeye aldı.

Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi ile Rekabet Kurulu, piyasalarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme ve/veya devralma işlemlerini denetlemekle görevlidir. Kurul, piyasadaki rekabetin yapısına etkileri bakımından incelemenin derinleştirilmesi ihtiyacı duyulan işlemleri, Kanun’un 10. maddesi çerçevesinde nihai incelemeye alabilmektedir.

Kurula bildirilmiş bir birleşme/devralma işlemi, Kanun’un 10. maddesine göre nihai karara kadar askıda olup uygulamaya konulması mümkün değildir. Bununla birlikte işlemin nihai incelemeye alınması, izin verilemez nitelikte olduğu anlamına gelmemektedir."