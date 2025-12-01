Rekabet Kurumu, 40 uzman yardımcısı alacak

  1. Ekonomim
Rekabet Kurumu, sınavla 40 rekabet uzman yardımcısı istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kurum, 10'u genel, 10'u iktisat, 10'u hukuk ve 10'u bilişim kadrolarında olmak üzere 40 rekabet uzman yardımcısı alacak.

Sınava katılacak her aday, tek kadroya başvurabilecek.

Adaylar, 2 Aralık 2025-2 Ocak 2026 tarihlerinde Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden başvuru yapabilecek.

Sınavlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 müfettiş yardımcısı alımı için sınav yapılacak.

Sınav için başvurular, 8 Aralık Pazartesi günü saat 23.59'a kadar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden alınacak.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak, yazılı bölüm 14-15 Şubat 2026'da dört ayrı oturumda Ankara'da gerçekleştirilecek.

