  3. Rekabet Kurumu duyurdu: Star TV ve OGM Prodüksiyon soruşturması sonlandırıldı
Rekabet Kurulu, OGM Prodüksiyon ve Star TV hakkındaki soruşturmasının tarafların taahhütlerinin kabulü ile sonlandırıldığını duyurdu.

Rekabeti ihlal soruşturmasında taahhütlerin kabul edildi

Dizi ve film prodüksiyonu alanında faaliyet gösteren OGM Prodüksiyon ile ulusal televizyon yayıncılığı yapan STAR TV’nin rekabeti ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma, tarafların sunmuş olduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle sonlandırıldı.

Ne olmuştu? 

Soruşturma kapsamında OGM ve STAR TV arasında akdedilen sözleşme dolayısıyla, STAR TV’nin OGM dışındaki bir yapımcı ile OGM’nin de STAR TV haricindeki bir televizyon kanalı ile çalışmasının engellenmesi ele alınmıştı.

Sunulan taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafından kabulü ile STAR TV’nin OGM dışındaki diğer yapımcılarla ve OGM’nin de istediği televizyon kanalları ile çalışma imkânı söz konusu olabilecek. Bu çerçevede ilgili taahhütler ile münhasırlık içeren anlaşmanın rekabeti sınırlayıcı etkileri ortadan kaldırıldı.

