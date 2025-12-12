Rekabet Kurumu idari para cezası alt sınırını belirledi
Rekabet Kurumu, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere, rekabet ihlallerinde uygulanan idari para cezası alt sınırını belirledi.
Rekabet Kurumu, rekabet ihlallerinde uygulanan idari para cezalarının alt sınırını 2026 yılı için 302.484,86 TL olarak belirledi.
Yeni tutar, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde ilan edilen yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı esas alınarak hesaplandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca belirlenen idari para cezası alt sınırı, 1 Ocak 2026'dan 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacak.
Tebliğ, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girerken, uygulamadan Rekabet Kurumu Başkanı sorumlu olacak.