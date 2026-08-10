Rekabet Kurumu ilaç sektörüne ilişkin ön raporu tamamladı: Yeni düzenlemeler gündemde

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Rekabet Kurumu, ilaçların hastalara daha uygun şartlarda ulaştırılması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve sektörde rekabetin artırılması hedefiyle yürüttüğü ilaç sektörü incelemesine ilişkin ön raporu tamamladı. Raporda, pazara girişin önündeki engellerin azaltılmasından kamu ihalelerine, tek yetkili satıcılık uygulamasından SGK ile İlaç Takip Sistemi arasındaki entegrasyona kadar çeşitli alanlarda düzenleme önerileri yer aldı.

50 binden fazla ihale kalemi analiz edildi

İncelemede ilacın araştırma ve geliştirme aşamasından üretim, ruhsatlandırma, geri ödeme ve dağıtıma kadar hastaya ulaşan tüm süreç ele alındı.

Yaklaşık 350 patent davası taranırken, rekabet açısından önemli görülen 26 dava ayrıntılı olarak analiz edildi. Ayrıca 175 etkin maddeyi kapsayan 50 binden fazla kamu ihale kalemi değerlendirildi.

Tek yetkili satıcılık modeli değişebilir

Ön raporda patent, ruhsatlandırma ve geri ödeme süreçlerinin rakip ilaçların pazara girişini geciktirmek amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler önerildi.

Sağlık Market Uygulaması’nda kullanılan tek yetkili satıcılık modelinin yerine ise aynı marka içerisindeki rekabeti artırmayı amaçlayan paylaşımlı münhasırlık modeli gündeme getirildi. Kurumun analizleri, ihalelere katılan firma sayısı arttıkça indirim oranlarının da yükseldiğini ortaya koydu.

Kamu Kurum İskontosu için düzenleme önerisi

Raporda Kamu Kurum İskontosu uygulamasındaki belirsizliklerin giderilmesi de önerildi. MEDULA ile İlaç Takip Sistemi arasında veri paylaşım altyapısı kurulması da sektörün işleyişine yönelik öneriler arasında yer aldı.