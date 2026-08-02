Rekabet Kurumu incelemeyi tamamladı: İlaç sektöründe yeni dönem

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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ilaç sektörüne yönelik yürütülen inceleme kapsamında piyasadaki rekabet koşullarını etkileyen temel unsurların detaylı şekilde ele alındığını belirtti. Küle, hazırlanan değerlendirme ve çözüm önerilerinin ilgili kamu kurumları ile sektör temsilcilerinin görüşüne sunulacağını ifade etti.

Fiyatlandırma ve dağıtım süreçleri araştırılıyor

Çalışmada ilaç sektörünün genel yapısının yanı sıra ruhsatlandırma, fiyatlandırma politikaları, dağıtım süreçleri ve olası rekabet ihlalleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Raporda ayrıca referans ve eşdeğer ilaçlar arasındaki rekabet, dağıtım zincirinde yaşanan sorunlar ile sektördeki bilgi paylaşımının rekabet üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerin de yer alacağı belirtildi.

Rekabet Kurumu, inceleme sonucunda piyasadaki rekabeti olumsuz etkileyen uygulamaları belirleyerek bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Rekabet Kurumu ilaç sektörü raporu için eylülde çalıştay düzenleyecek

Birol Küle, ön raporun yayımlanmasının ardından eylül ayında düzenlenecek çalıştayda sektör temsilcileri, akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarıyla bir araya gelerek rapordaki bulgular ve politika önerilerinin değerlendirileceğini ifade etti.

Yapay zekâ ile olası ihlaller erken tespit edilecek

Küle, Rekabet Kurumu'nun dijitalleşme ve yapay zekânın rekabet üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalarına da devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda yapay zekâ ve veri analitiği kullanılarak olası rekabet ihlallerinin erken tespit edilmesine yönelik projelerin yürütüldüğünü aktaran Küle, algoritmalar aracılığıyla gerçekleşebilecek rekabet ihlallerine ilişkin uluslararası gelişmelerin de yakından takip edildiğini söyledi.