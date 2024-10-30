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Rekabet Kurumu: Sinema ve dizi sektöründe rekabeti engelleyenler cezalandırılacak

Rekabet Kurulu, medya sektöründe faaliyet gösteren ve aralarında dizi yapım ve dağıtım ile dijital pazarlama şirketlerinin yer aldığı şirketlere yönelik açılan soruşturmalarla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurumu: Sinema ve dizi sektöründe rekabeti engelleyenler cezalandırılacak
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Rekabet Kurumdan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu soruşturmaların, Türkiye'nin başarılı olduğu yerli dizi alanında yurt dışına satışların engellenmesine yönelik olduğuna ilişkin kamuoyuna verilen beyanların yanlışlığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulun incelemelerini, yurt dışı satışlar da dahil olmak üzere, bazı yerli içerik üreticilerinin, üretim, satış, dağıtım ve gösterim imkanlarının engellendiği iddiaları ve bu konuda Rekabet Kurumuna yapılan ihbarlar oluşturuyor. Bu kapsamda içeriklerin oluşturulması, dağıtımı, gösterimi, yurt içi ve dışına satış ve pazarlama süreçlerine ilişkin olarak prodüksiyon, kast, menajerlik, sinema ve TV kanalı, YouTube veya diğer medya platformları gibi sektördeki bütünleşik, iç içe geçmiş yapıların tamamında rekabetçi endişeler mercek altına alındı."

Çalışmalar devam edecek

Açıklamada, bu kapsamdaki çalışmaların sürdürüleceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Rekabet Kurulu, diğer bütün sektörlerde olduğu gibi bu alanda da faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin, rekabeti kısıtlayıcı nitelik taşıyan işbirlikleri veya tek taraflı davranışlarıyla sektördeki diğer teşebbüsleri dışlayıcı ya da onların piyasaya girişini engelleyici çeşitli eylemleri ile sektördeki çalışanlara yönelik birtakım rekabete aykırı uygulamada bulundukları iddialarına yönelik rekabete aykırı davranışların tespiti ve bu davranışların cezalandırılması konusunda kendisine verilen görevi yerine getirmek üzere çalışmalarına devam edecektir."

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