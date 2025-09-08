  1. Ekonomim
Rekabet Kurumu, yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren Edenred Kurumsal Çözümler AŞ (EDENRED), Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ (MULTİNET), Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri AŞ (PLUXEE) ile Set Kurumsal Hizmetler Ticaret AŞ (SETCARD) hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu yemek kartı devlerine soruşturma başlattı!
Rekabet Kurumu, yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketleri mercek altına aldı.

Kurumun duyurusuna göre, Edenred Kurumsal Çözümler AŞ (Edenred), Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ (Multinet), Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri AŞ (Pluxee) ile Set Kurumsal Hizmetler Ticaret AŞ (Setcard) hakkında soruşturma yürütülüyor.

İhalelerde danışıklı hareket etme

NTV'nin haberine göre; açıklamada, “Soruşturma kapsamında; Türkiye’de yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard tarafından ihalelerde danışıklı hareket etme, müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi uygulamalarla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediği incelenecektir” ifadelerine yer verildi.

