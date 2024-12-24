Rekabet Kurumu'dan rekor ceza! Başkan Birol Küle açıkladı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 2024 yılında yürütülen soruşturmalar ve 2025 yılına dair hedefler hakkında açıklamalarda bulundu. Yoğun bir yıl geçirdiklerini belirten Küle, 520 dosyayı karara bağladıklarını ve bunlardan 156'sının rekabet ihlallerine ilişkin olduğunu ifade etti. Küle, sadece 5 dosyada ihlal tespiti yapılmadığını belirterek, bu durumun kurumlarının titiz çalışmasının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin açıklaması şu şekilde;

"İhlal tespiti yapılan dosyalarda 87 taraf, bunu kabul ederek uzlaştı. 18 dosyada ise soruşturma süreci sonunda ihlal tespit edilerek ceza verildi. Yine soruşturma kararlarının 21'i, teşebbüslerin sunduğu taahhütlerin tespit edilen rekabet sorunlarını giderecek yeterlikte bulunmasıyla sonlandırıldı. Bunların bir kısmı, ön araştırma sonunda soruşturma açılmasına gerek bulunmayan kararlar."

"Rekabetin sağlanması için önemli"

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sadece soruşturma açmakla değil, aynı zamanda yürütülen ön araştırmaların da rekabetin sağlanması için önemli olduğunu belirtti. 2024 yılında 295 birleşme ve devralma işlemini incelediklerini ve bunları karara bağladıklarını aktaran Küle, geçen yıl bu sayının 217 olduğunu hatırlatarak, ekonomideki hareketlilik ve büyümenin etkilerini vurguladı.

Birleşme ve devralma işlemlerinin rekabeti önemli ölçüde azaltması durumunda işlemlere onay vermediklerini belirten Küle, bu yıl 7 başvuruya rekabet endişelerini gideren şartlar karşılığında izin verildiğini, 4 başvurunun ise daha detaylı inceleme için nihai incelemeye alındığını açıkladı.

7,7 milyar ceza

Küle, teşebbüslerin adil ortamda rekabet edebilmesi için idari para cezası kestiklerini bildirerek, "Bu yıl teşebbüslere verilen para cezası yaklaşık 7,7 milyar lirayı buldu." dedi.

"Girdi sağlayan üst pazarlar da incelendi"

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 2024'te de gıda, tarım, sağlık, inşaat, kimyasal ürünler, tekstil, bilişim ve eğitim gibi sektörlerin takibe alındığını belirtti. Bunun yanı sıra enerji, finans, elektrikli araç şarj altyapısı hizmetleri ve gıda kontrol laboratuvarları gibi alanlarda da incelemeler yapıldığını açıkladı. Küle, özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşların harcamalarını etkileyen sektörlerin her zaman öncelikli hedefleri arasında olacağını vurguladı. Ayrıca, bu yıl son kullanıcıların tükettiği ürünlerin yanı sıra, bu ürünlere girdi sağlayan üst pazarların da incelendiğini belirtti.

Soruşturmaların ardından tüketici ve teşebbüslerden olumlu geri bildirimler aldıklarını ifade eden Küle, karteller, raf fiyatları, çalışanların ücretlerine yapılan müdahaleler ve tekel gücünün kötüye kullanılmasına karşı her zaman kararlı bir tutum sergileyeceklerini söyledi. Bu tür uygulamaların, kurumun kırmızı çizgisi olduğunu ve her zaman üzerine gidileceğini belirtti.

"Uygulamaların tespitinde yapay zekayı kullanacağız"

Küle, rekabet ihlallerinin tespitinde yapay zeka kullanımına odaklandıklarını ve gelişen teknolojilerle denetleme araçlarını güçlendirdiklerini belirtti. Bu kapsamda, ikincil mevzuatı güncellediklerini ve şu anda 12 farklı ikincil mevzuat üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, faaliyetlerinin yalnızca yurt içi ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Küle, Türk Devletleri Rekabet Konseyi'nin kurulduğunu hatırlattı.

Küle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklanan ekonomik sorunların rekabet hukuku çerçevesinde incelendiğini de belirterek, bu süreçteki sektör taramalarını devam ettireceklerini ve bölgedeki yeniden inşa süreci tamamlanana kadar incelemelerin süreceğini söyledi.