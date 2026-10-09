Rekabet Kurumu'ndan EssilorLuxottica'ya Atasun için indirim kısıtlaması

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Rekabet Kurumu'nun Ray-Ban, Oakley, Persol ve Vogue Eyewear gibi markaları bünyesinde bulunduran EssilorLuxottica hakkında yürüttüğü soruşturma, şirketin sunduğu taahhütlerle sonuçlandı.

Taahhütler kapsamında şirketin Atasun'a yönelik indirim ve kampanya uygulamalarına sınırlama getirildi. Cam kesme makineleri üzerinden yürütülen uygulamalar ve optikçilerin ürün tedarikine ilişkin sözleşmeler de yeni kurallara bağlandı.

Atasun'a farklı indirim ve kampanya uygulanmayacak

EssilorLuxottica, üç yıl boyunca markalı güneş gözlüğü ve optik çerçeve satışlarında Atasun'a diğer optisyenlerden farklı indirim ve kampanyalar sunmayacak.

Düzenlemeyle Atasun ile bağımsız optikçiler arasındaki rekabet koşullarına ilişkin uygulamalar sınırlandırılacak.

EssilorLuxottica'nın cam kesme makineleriyle birlikte sunduğu paketlerde, optikçilerin cam satın alma taahhüdü en fazla 18 ay olacak.

Optikçiler, yalnızca EssilorLuxottica'dan ürün almak zorunda olmayacak. Bu koşulun sözleşmelerde açıkça yer alması gerekecek.

Cam kesme makineleri aracılığıyla elde edilen rakip optikçilere ait veriler Atasun ile paylaşılmayacak.

Yeni sözleşmelerde kontakt lens alımına bağlı indirim uygulamasına da yer verilmeyecek.

Taahhütler iki ve üç yıl süreyle geçerli olacak

Soruşturma kapsamında getirilen taahhütler, ilgili düzenlemeye göre iki ve üç yıllık sürelerle uygulanacak. Düzenlemelerle Atasun ile bağımsız optikçiler arasındaki rekabet koşullarının korunması amaçlanıyor.