Rekabet Kurumu'ndan fındık piyasasına uyarı! Hızla yaptırım uygulanacak

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, fındık piyasasında hakim durumdaki yerleşik teşebbüsten aldıkları taahhütleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Fındık piyasasına yönelik sürdürdükleri çalışmaları değerlendiren Küle, hakim durumdaki firmaların davranışlarının kontrolünün dünyada rekabet hukukunun en önemli gündemi olduğunu kaydetti.

Özellikle tedarik zincirinde darboğaz yaratan, piyasa yapılarında telafisi güç dışlayıcı ve sömürücü ticari uygulamaların bu kapsamda olduğunu anlatan Küle, temel amaçlarının, şirketlerin hakim durumlarını kötüye kullanan davranışlarını ve ticari stratejileri sebebiyle rekabetçi yapıyı zedelemelerini önlemek olduğunu vurguladı.

"Amacımız piyasadaki aksaklıkları etkin formüllerle çözmek"

"Dikkat ederseniz 'rekabetçi yapı' diyoruz. Çünkü esas gayemiz, piyasalardaki aksaklıkları en etkin formüllerle çözerek piyasaya girişleri kolaylaştırmak, inovasyon gibi tüketici refahını uzun vadede artıracak faaliyetlerin norm olduğu, kendi kendini besleyen rekabetçi yapıları tesis etmek. Bu sebeple, özellikle yapısal aksaklıklar bulunan bazı piyasalarda hakim oyuncuların da azami çabasıyla görece daha az maliyetli ve sık güncelleme gerektirmeden başarıyla uygulanabilecek taahhütler almak etkili bir çözüm olabiliyor."

"Yakından takip ediyoruz"

Rekabet Kurulu gündemindeki fındık alım piyasasında hakim duruma yönelik dosyayı anımsatan Küle, tarımın, üreticilerin pek çok açıdan risklerle karşı karşıya kaldığı, stratejik ve ekonominin belkemiği olan bir sektör olduğunu dile getirdi.

Küle, iklim değişikliği ve arz yönlü politikaların güvenlik meselesi haline geldiğine işaret ederek, "Tarım ürünleri, kimyasalları ve girdileriyle gıda tedarik zinciri bir bütün olarak kritik önemde. Diğer taraftan sosyo-ekonomik anlamda pek çok ailenin tek gelir kaynağı da olan milli bir servetten bahsediyoruz." dedi.

Fındık sektöründe hakim durumdaki yerleşik teşebbüsten çeşitli taahhütler aldıklarını mart ayında duyurduklarını anımsatan Küle, o dönemden itibaren söz konusu teşebbüsün alım politikasını, tüm stratejilerini, uygulamalarını ve ticari davranışlarını bir bütün olarak yakından takip ettiklerini belirtti.