Rekabet Kurumundan menajerlik ve cast ajanslarına ceza

Soruşturma kapsamında çok sayıda ajans ve menajerlik şirketi incelenirken, özellikle aynı kişinin hem oyuncu temsilciliği yapıp hem de projelerde cast süreçlerinde görev almasının yarattığı çıkar çatışmaları mercek altına alındı.

Rekabet Kurumunun karar raporu henüz yayımlanmasa da, sektörde cast ve menajerlik faaliyetlerini birlikte yürüten bazı şirketlerin ceza aldığı belirtiliyor.

Türkiye'nin önde gelen yapım şirketleri de soruşturma kapsamında

Öte yandan Sabah gazetesinden Funda Karayel'in haberine göre soruşturma yalnızca menajerlik sistemini değil, Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinin uygulamalarını da kapsadı. Yapımcıların çalışan ücretlerine ilişkin bilgi paylaşımı ve uluslararası dağıtım stratejileri incelenirken, bazı tarafların uzlaşma yoluna gitmesiyle soruşturmanın ilgili bölümleri sonlandırıldı.

Sektörde şeffaflık ve adil rekabetin güçlendirilmesi hedefi

Uzmanlara göre karar, dünyanın en büyük dizi ihracatçılarından biri haline gelen Türk dizi sektöründe rekabet kurallarının daha sıkı uygulanacağının işareti olarak görülüyor. Böylece sektörde şeffaflık, fırsat eşitliği ve adil rekabetin güçlendirilmesi hedefleniyor.