  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Rekabet Kurumu'ndan reklam ajanslarına baskın: Soruşturma başlatıldı
Takip Et

Rekabet Kurumu'ndan reklam ajanslarına baskın: Soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu, 5 büyük reklam ajansına soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ajanslara, Rekabet Kurumu yetkilileri tarafından eş zamanlı baskın yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rekabet Kurumu'ndan reklam ajanslarına baskın: Soruşturma başlatıldı
Takip Et

Rekabet Kurumu, Türkiye reklam pazarının en büyük oyuncularından birkaçına dün sabah saatlerinde sürpriz “yerinde inceleme” yaptı. Sektördeki en yüksek hacimli medya satın alma operasyonlarını yöneten ajansların merkezlerine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Baskının çıkış noktası, pazarda önemli paya sahip büyük dijital bir mecra tarafından yapılan şikâyet. Mecra, uzun süredir aynı reklamverenlerin “hep aynı platformlara, yoğun ve sürekli şekilde yönlendirilmesi” nedeniyle rekabetin bozulduğunu iddia ediyordu.

Patronlar Dünyası’ndan Deniz Dallı'nın edindiği bilgilere göre, söz konusu dijital mecra, Rekabet Kurumu’na, bazı büyük ajansların kampanya dağılımında “tekrarlayan bir örüntü” oluşturduğunu, farklı müşterileri sürekli aynı mecralara yönlendirdiğini, bunun pazar kapatma, yönlendirme ve rekabeti kısıtlama niteliği taşıdığını öne süren başvurular yaptı.

Bu başvuruların ardından Kurum, uzun hazırlık sürecinin ardından kapsamlı bir inceleme kararı aldı.

38 yıllık maden devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti38 yıllık maden devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiŞirket Haberleri
Pegasus'tan Balkanlar'a 3 Euro'luk uçak bileti kampanyası: İşte geçerli tarihlerPegasus'tan Balkanlar'a 3 Euro'luk uçak bileti kampanyası: İşte geçerli tarihlerŞirket Haberleri
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İddia | Süper Lig'de 27'nci hafta maçları ertelenecekİddia | Süper Lig'de 27'nci hafta maçları ertelenecekSpor

 

Ekonomi
Bakan Kacır'dan Alman otomotiv şirketlerine Türkiye'ye yatırım çağrısı
Bakan Kacır'dan Alman otomotiv şirketlerine Türkiye'ye yatırım çağrısı
ABD'de ikinci el konut satışları ekimde arttı
ABD'de ikinci el konut satışları ekimde arttı
Cleveland Fed Başkanı'ndan enflasyon uyarısı: Faiz indirimi hedefin üzerinde enflasyon süresini uzatabilir
Cleveland Fed Başkanı'ndan enflasyon uyarısı
Rusya: Avrupa, Rus gazını bırakarak 1,4 trilyon dolar kaybetti
Rusya: Avrupa, Rus gazını bırakarak 1,4 trilyon dolar kaybetti
Merkezi yönetim brüt borç stoku 13 trilyon 172 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku 13 trilyon 172 milyar lira oldu
Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 33,8 milyar lira oldu
Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 33,8 milyar lira oldu