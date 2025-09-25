Rekabet Kurumu’ndan Tariş Üzüm’ün Anadolu Efes'e devri ile ilgili karar çıktı

Rekabet Kurulu, Tariş Üzüm’ün tek kontrolünün Anadolu Efes tarafından devralınmasının izne tabi olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ tarafından Anadolu Etap Dış Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün devralınmasının akabinde Tariş Üzüm Alkollü Alkolsüz İçecekler San. ve Tic. AŞ’nin tek kontrolünün Anadolu Etap Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ tarafından devralınması işlemlerinin izne tabi olmadığına karar verdi.