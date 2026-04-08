Rekabet Kurumu’ndan tohum pazarındaki dev firmalara rekor ceza

Rekabet Kurumu, hibrit endüstriyel kornişon tohumu ile hibrit sebze ve meyve tohumu pazarlarında faaliyet gösteren bazı firmaların, rakipleriyle rekabete duyarlı bilgileri paylaşarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğini belirledi.

Kasım 2024’te, hibrit endüstriyel kornişon tohumu pazarı ile hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında faaliyet gösteren AD Rossen, Antalya Tarım, Bayer, Gautier, Hazera, HMCLAUSE, Metgen, Multi Tohum, Nunhems, Rijk Zwaan, Sakata, Semillas Fito, Syngenta, Vilmorin Mikado, Yüksel Tohum ve Rito hakkında soruşturma açılmıştı.

Soruşturmada, rekabete hassas bilgi niteliği taşıyan fiyat listeleri, satış stratejileri, dikim sayıları ve stok seviyelerinin rakiplerle paylaşılıp paylaşılmadığı incelendi. Ayrıca Nunhems ile Rijk Zwaan arasında, satış fiyatlarının birlikte belirlenip belirlenmediği de araştırıldı.

12 şirket, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiklerini kabul etti

Soruşturma devam ederken Kurumla uzlaşan 12 şirket, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiklerini kabul etti.

Nunhems ve Rijk Zwaan, rekabete duyarlı bilgi değişiminde bulunulması ve satış fiyatlarının birlikte belirlenmesi yoluyla, Bayer Tohumculuk, Gautier, Hazera, Hmclause, Multi Tohum, Semillas Fito, Syngenta, Vilmorin, Yüksel Tohum ve Rito ise rekabete duyarlı bilgi değişimi suretiyle Kanunun ihlal edildiğini kabul etti. Bu kapsamda söz konusu 12 teşebbüs bakımından soruşturma uzlaşma usulüyle sonlandırıldı. Uzlaşma nedeniyle bu şirketlere verilen idari para cezalarında %25 indirim uygulandı.

Soruşturma devam ediyor

Geriye kalan teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda Rekabet Kurulu, Antalya Tarım, Gautier, Metgen ve AD Rossen’in rekabete duyarlı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiğine karar verdi.

Bu kapsamda yaklaşık olarak; Antalya Tarım’a 44 milyon TL, Gautier’e 736 bin TL, Metgen’e 3 milyon TL ve AD Rossen’e 342 bin TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

Böylece, hibrit endüstriyel kornişon tohumu pazarı ile hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında Kasım 2024’ten itibaren yürütülen soruşturma kapsamında toplamda yaklaşık 189 milyon TL idari para cezası tesis edildi.

Kurumun tarla bitkileri tohumlarına yönelik soruşturması ise halen devam ediyor.