Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a idari para cezası

Rekabet Kurulu, çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'ye (Trendyol) idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu teşebbüsün çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Buna göre, Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda, algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve ilgili Kanun'u ihlal ettiği değerlendirilerek adı geçen teşebbüse 61 milyon 342 bin 847,73 lira idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Kararda, ayrıca, kuruluşun kendisine ait pazaryeri üzerinden yürüttüğü perakende faaliyetine ilişkin özel markalı ürünlerine (Private Label) rakiplerine kıyasla avantaj sağlayacak nitelikte algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan müdahalelerden kaçınmasına hükmedildi.

Öte yandan, ilgili teşebbüsün pazaryeri faaliyetinden elde edilen ve üretilen/türetilen her türlü verinin, perakende faaliyetine ilişkin özel markalı ürünler (Private Label) için kullanımından kaçınması ve bunu teminen gerekli her türlü teknik, idari ve organizasyonel tedbirleri alması kararlaştırıldı.