Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a para cezası

Rekabet Kurumu, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ (Trendyol) hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Bu kapsamda, Trendyol'a 61,3 milyon TL idari para cezası verildiği aktarıldı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (TRENDYOL) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Rekabet Kurulunun 23.09.2021 tarih ve 21-44/650-M sayılı kararıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

26.07.2023 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; TRENDYOL’un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği değerlendirilerek adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi."