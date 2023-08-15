Rekabet, maya üretici ve dağıtıcılarına ceza yağdırmaya hazırlanıyor

ANKARA (EKONOMİ)-Rekabet Kurulu, yaş maya üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren 21 şirkete yönelik, fiyat tespiti ve müşteri paylaşımına yönelik anlaşmalar yoluyla Rekabet Kanunu’nu ihlal ettiklerine yönelik başlattığı soruşturmada son aşamaya geldi. Soruşturmanın sonuçlanmasını beklemeden uzlaşmayı kabul eden Lesaffre Turquie Mayacılık A.Ş’ye 73 milyon 851 bin liralık para cezası verildi. Soruşturma heyeti, kalan 7 firma için cezaya gerek görmezken 13 firma için ise ceza önerisinde bulundu.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre soruşturma devam ederken, LESAFFRE firması aktif işbirliği başvurusu yaptı. Uzlaşma sürecinin tamamlanırken, firmaya 73 milyon 851 bin liralık idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ceza, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik uyarınca indirimli olarak uygulandı.

Öte yandan diğer 20 firma ile ilgili ise sözlü savunma aşamasına geçildi. Soruşturmayı yürüten heyet, bu 20 firmadan 13 tanesi için ceza verilmesini uygun gördü. Heyet, soruşturma kapsamındaki 1 maya üreticisi ile 7 dağıtıcı hakkında ise cezaya yer olmadığı görüşünü sundu.

Soruşturma, 4054 sayılı Kanun’un belirli bir mal veya hizmet piyasasında rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmaları, uyumlu eylemleri ve teşebbüs birliklerinin bu tür kararlarını ve davranışlarını yasaklayan 4’üncü maddesi kapsamında yürütülüyor.

Rekabet Kurulu’nun sözlü savunmaların ardından 15 gün içinde soruşturmaya ilişkin kararını vermesi bekleniyor.