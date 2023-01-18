Rekabet’ten 5 kozmetik firmasına soruşturma

Rekabet Kurulu, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Colastin Sağlık Ürünleri

AŞ, Gerçek Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Paz. ve

Tic. AŞ ile MOT Grup Bilişim Ltd. Şti. hakkında soruşturma açtı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri

sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını tespit edip, internet

satışlarını kısıtlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği

iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, Kurul tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu,

bulguları ciddi ve yeterli buldu. Kurul, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ,

Colastin Sağlık Ürünleri AŞ, Gerçek Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kozmoklinik Kozmetik ve

Medikal Ürünler Paz. ve Tic. AŞ ve MOT Grup Bilişim Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına

karar verdi.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs

ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya

kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.