Rekabet’ten mobil ekosistemlere yönelik sektör incelemesi

ANKARA (EKONOMİ)-Rekabet Kurulu, akıllı cihazlara yönelik uygulama geliştirenler, uygulama mağazaları gibi unsurlardan oluşan mobil ekosistemlere yönelik sektör incelemesi başlattı.

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada internete erişimde ilk akla elen mobil akıllı cihazların geniş ürün yelpazesine kolay erişim sağlayarak insan yaşamında temel bir rol oynadığını belirtilerek, “Bu nedenle mobil akıllı cihazların ana unsur olarak yer aldığı mobil ekosistemdeki işleyiş, tüketici refahı üzerinde doğrudan etkilere sahip olabilmektedir” denildi.

Bu kapsamda işletim sistemleri, uygulamalar, uygulama mağazaları gibi bileşenlerin birbirleriyle yakın ilişkili olmasının rekabetçi endişeler doğrulabileceği belirtilen açıklamada, “Büyük veri avantajına ve ağ etkilerine bağlı olarak pazar gücüne sahip olan oyuncuların mobil ekosistemlerde birçok alt pazarda eş zamanlı faaliyet göstermesi, sektöre ilişkin endişeyi daha da beslemektedir. Söz konusu işleyiş, rakip ürünler/hizmetler açısından dışlayıcı etkilerle karşılaşma, tüketici tercihlerinin sınırlanması ve inovasyon rekabetinin olumsuz etkilenmesi gibi riskleri doğurabilecektir” ifadelerine yer verildi.

Dijital ekonomide rekabetçi piyasanın oluşması için Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi başlatıldığı vurgulanan açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Azami katılım ve veri derinliğinin sağlanması bakımından Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesinde, hizmet sağlayıcıların yanı sıra hizmetin kullanıcısı olan uygulama geliştiricilerin, nihai tüketicilerin ve cihaz üreticilerinin bilgilerine başvurulması hedeflenmektedir. Bu verilerle sektörün rekabetçilik odağında kapsamlı bir fotoğrafının ortaya konulması; etkin ve rekabetçi bir işleyişi teminen rekabet hukuku ve düzenleme alanlarında atılması gereken adımların belirlenmesi amaçlanmaktadır.”