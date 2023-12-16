Reklam Konseyi ‘karanlık ticari tasarımlar’a karşı önlemleri görüştü

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yılda en az bir kez Bakanlık koordinatörlüğünde toplanan Reklam Konseyi, 5'inci toplantısını "Reklam Alanında Yeni Gelişmeler" temasıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Toplantıya, Bakanlık başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Reklam Kurulu üyeleri, reklam sektörüyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli meslek örgütleri ile tüketici örgütleri üst kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Dijital dönüşüm sürecinin beraberinde getirdiği değişikliklerden engellilere yönelik reklamlara kadar birçok konunun ele alındığı toplantıda, Bakanlık temsilcileri, tüketicilerin seçimini manipüle eden ve "karanlık ticari tasarımlar" olarak adlandırılan aldatıcı ticari uygulamalar ile tüketicilerin karşı karşıya kaldığı yeni nesil aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Milli gelirin yüzde 6,34'üne katkı sağladı

İlgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda ise son 5 yılda reklam ve medya yatırımlarının milli gelirin yüzde 6,34'üne katkı sağladığı belirtildi.

Sunumlarda, her 1 liralık reklam ve medya yatırımının milli gelirde 19,3 lira değer oluşturduğu bilgisi verilirken bu yılın 6 ayında Türkiye'de medya yatırımlarının 37,51 milyar lira, reklam yatırımlarının ise 7,78 milyar lira olduğu kaydedildi.

Reklamcılıkta erişilebilirlikten engellilerin reklamlarda görünürlüğünün artırılmasına ilişkin çeşitli konular da mercek altına alınırken "reklamda herkese erişim" amacı doğrultusunda, engellilere yönelik reklamlar hakkında bir çalışma grubunun oluşturulması kararı alındı.

Toplantıda medya ölçümlemesinin tek çatı altında toplanmasına ilişkin de bir çalışma grubunun oluşturulması kararlaştırıldı.

Öte yandan dijital mecralarda tüketicilerin daha etkin korunmasına yönelik gerçekleştirilmesi planlanan "Influencer Sertifika Programı Projesi"ne ilişkin bilgiler de toplantı gündemindeydi.

Söz konusu toplantılarla vatandaşların yanlış ve eksik bilgilendirilmesi başta olmak üzere, reklam, medya ve dijital medyada yayımlanan içerik üretimlerinin her noktasına hassasiyetle yaklaşılarak doğru, etkin ve kapsayıcı iletişim standartlarının uygulanması için çalışmalara devam edilecek.