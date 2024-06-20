Reklam Kurulu 6 ayda aldatıcı reklama 127 milyon TL para cezası verdi

ANKARA (EKONOMİ) - Reklam Kurulu Haziran ayı toplantısında karara bağladığı 175 dosyadan 147’sini mevzuata aykırı bularak reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 20 milyon 100 bin lira idari para cezası verdi. Reklam Kurulu’ndan 3 dosya hakkında ise cezalarla birlikte erişimin engellenmesi kararı çıktı.

Böylece Reklam Kurulu’nun yılın ilk 6 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulama olduğunu tespit ettiği dosya sayısı 811’e ulaşırken, aynı dönemde verilen toplam idari para cezası 127 milyon 433 bin lira olarak gerçekleşti.

Reklam Kurulu tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığının artmasıyla birlikte son dönemde reklam verenlerin tüketicilerin bilgi eksikliğini istismar edecek şekilde “çevresel beyan” içeren reklamları da yakın takibe aldı. Tüketicilerin “yeşil aklama” da denilen bu yöntemle alışveriş tercihlerinin yanlış yönlendirilerek aldatılmasının önlenmesi amacıyla yapılan incelemelerde Reklam Kurulu gıda, giyim ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren 4 farklı şirketin reklamlarında yer alan “doğa dostu”, “doğayı senin kadar düşünen” ve “iklim dostu” gibi çevreye ilişkin genel beyanların gerekli bilgiler verilmeden ve tüketiciler nezdinde belirsizliğe neden olacak şekilde kullanıldığını tespit etti. Ayrıca söz konusu reklamlarda yer alan çevreye ilişkin iddiaların ispatlanamadığı gerekçeleriyle bu reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.

17 taklit ve sahte ayakkabı reklamına yaptırım

Reklam Kurulu’nun bu ay yaptığı toplantıda en önemli gündem maddelerinden bir tanesini taklit ayakkabı reklamları oluşturdu. Ayakkabıda ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla özellikle sosyal medya mecralarında görülen koruma altındaki markaların logo ve diğer ayırt edici unsurlarının tüketicinin yanıltılmasına yol açacak şekilde kullanıldığı tespit edilerek 17 adet reklam veren hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Coğrafi işaretli yanıltıcı reklam yapan 13 firmaya reklam durdurma cezası

Reklam Kurulu tüketiciler tarafından gerek üretim kalitesi gerekse de ürün niteliği açısından her geçen gün önemi artan coğrafi işaretli ürünlere ilişkin olarak ortaya çıkabilecek yanıltıcı uygulamaları da gündemine aldı. Coğrafi işaret tesciline aykırı biçimde üretim yapan ve reklamlarında “Ayvalık Zeytinyağı”, “Ayvalık Organik Zeytinyağı, “Ayvalık Natural Sızma Zeytinyağı” gibi ifadeler kullanan 13 firma hakkında reklamları durdurma kararı verdi.