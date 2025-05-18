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Reklam Kurulu'ndan aldatıcı reklamlara 125 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde aldatıcı reklamlara yönelik 125 milyon liralık idari para cezası uyguladı. Kurul, 661 dosya için ise durdurma cezası verdi.

Haber Merkezi
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Reklam Kurulu'ndan aldatıcı reklamlara 125 milyon TL ceza
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ANKARA (EKONOMİ)

Reklam Kurulu’nun 15 Mayıs’ta gerçekleştirdiği toplantısında ele alınan 65 dosyadan 56’sı mevzuata aykırı bulundu. Bunlara durdurma cezasıyla birlikte 10 milyon 495 bin lira idari para cezası verildi. 5 dosya için de tüketici mağduriyetinin önlenmesi için engel tedbiri uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam 736 dosya ele alınırken, bunların 661 tanesinde durdurma cezası verildi ve 125 milyon 281 bin liralık da idari para cezası uygulandı.

Mayıs ayında tüketicilerin rasyonel karar alma süreçlerini etkileyecek şekilde hazırlanan ara yüz tasarımlarıyla, internet sitesi alışverişlerinde tüketicilerin karşılaşmayacakları mal ve hizmetleri ön plana çıkarmaya yönelik uygulama ve reklamlar da denetlendi.

Ürün sıralamaları yanı sıra tüketici yorumlarını manipüle etmeye yönelik uygulamalar da ele alınırken, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemeye yönelik tanıtımda bulunan 6 firma hakkında 3.5 milyon lira idari para cezası verildi ve reklamları durduruldu.

Banka bilgilerini alıp ‘ücretsiz dene’ diyenler de mercek altında

Öte yandan Reklam Kurulu, Mayıs ayı toplantısında tüketicilerin banka bilgilere alarak, 1 veya 2 ay ücretsiz deneme seçeneği sunan reklamları da mercek altına aldı.

Yapılan incelemede, tüketicilerin normalde taraf olmayacağı işlemleri yapmalarına yol açacak tasarımlar ile abonelik paketlerinin ücretsiz deneme şeklinde sunulması ve ödeme bilgilerinin kaydedilmesi ‘karanlık tasarım’ olarak nitelendirildi ve firmaya pare cezası verilirken, ticari uygulama da durduruldu.

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