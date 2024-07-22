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Reklam Kurulu'ndan aldatıcı reklamlara 149 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, yılın ilk 7 ayında, 927 dosyada aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulama olduğunu tespit ederek 148 milyon 783 bin lira idari para cezası uyguladı.

Haber Merkezi
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Reklam Kurulu'ndan aldatıcı reklamlara 149 milyon lira ceza
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Reklam Kurulu 347 sayılı toplantısında yılın ilk 7 ayında Kurul tarafından toplam bin 64 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu.

1 adet dosya hakkında erişim engeli 

Reklam Kurulu'nun 9 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen 347 sayılı toplantısında karara bağlanan 133 adet dosyadan 116'sı mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 21.350.201,00-TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, Kurul tarafından 1 adet dosya hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi.

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