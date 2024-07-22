Reklam Kurulu'ndan aldatıcı reklamlara 149 milyon lira ceza

Reklam Kurulu 347 sayılı toplantısında yılın ilk 7 ayında Kurul tarafından toplam bin 64 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu.

1 adet dosya hakkında erişim engeli

Reklam Kurulu'nun 9 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen 347 sayılı toplantısında karara bağlanan 133 adet dosyadan 116'sı mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 21.350.201,00-TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, Kurul tarafından 1 adet dosya hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi.