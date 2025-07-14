Reklam Kurulu’ndan aldatıcı reklamlara 6 ayda 141 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla Reklam Kurulu’nun çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Bu çerçevede, 2025 yılının ilk altı ayında gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar başta olmak üzere birçok sektöre ait dosyalar incelendi.

Toplamda 12 bin 499 dosya değerlendirmeye alındı. Bunlardan 11 bin 657’si başvuru koşullarını karşılamadığı ya da kapsam dışı olduğu gerekçesiyle işleme alınmadı. Geriye kalan 842 dosyadan 838’i kurul gündemine taşınarak karara bağlanırken, dört dosyada ise kurul kararı öncesinde tedbiren durdurma kararı uygulandı.

838 dosyadan 753’ü mevzuata aykırı bulundu

Reklam Kurulu’nun karar verdiği 838 dosyadan 753’ü mevzuata aykırı bulundu. Bu dosyalarda 456’sı için durdurma cezası, 17’si için durdurma ve erişim engeli, 2’si için düzeltme, 225’i için idari para ve durdurma cezası, 13’ü için ise idari para, durdurma ve erişim engeli cezası verildi.

Ayrıca 40 dosyada sadece erişim engeli tedbiri uygulanırken, 85 dosya için herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilmedi.

"Karanlık ticari tasarım"

Açıklamada, son dönemde elektrikli araçların menzil tanıtımları ile dijital içerik platformlarında "karanlık ticari tasarım" olarak tanımlanan karmaşık abonelik süreçlerinin de Reklam Kurulu gündemine geldiği bilgisi paylaşıldı.

Tüketicilerin indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları adına dikkat etmeleri gereken hususlara da yer verilen açıklamada, alışveriş öncesi ihtiyaçların belirlenmesi, satıcılar hakkında ön araştırma yapılması ve internet güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi önerildi.