Reklam Kurulu’nun ağustos faturası: 87 dosyaya 32,7 milyon TL ceza kesildi

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Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, 13 Ağustos 2026’da gerçekleştirdiği 372’nci toplantısında çeşitli sektörlere yönelik uygulamaları inceledi. Tüketici yorumları ve ürün ambalajları başta olmak üzere değerlendirilen dosyalardan mevzuata aykırı bulunan 87’si için toplam 32 milyon 683 bin 631 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Bakanlık, yıl genelindeki denetim sonuçlarını da açıkladı. Buna göre 2026 boyunca yaklaşık 26 bin başvuru değerlendirildi. Aldatıcı reklamlar ve haksız uygulamalara yönelik cezalar ise 218,48 milyon TL’ye ulaştı.

Tüketici yorumunu yayımlamayan şirkete 2,1 milyon TL ceza

Kurul, internet sitesindeki tüketici yorumuna ilişkin bir uygulamayı da değerlendirdi. Tüketicinin satın aldığı ürün için yaptığı değerlendirme internet sitesinde yayımlanmadı.

Şirket, yorumun belirlenen kurallara uygun olmadığını gerekçe gösterdi. Ancak tüketiciye somut bir açıklama sunulmadığı tespit edildi.

Bakanlığa göre yorum, içeriği değiştirilmeden farklı bir değerlendirme kategorisinde yayımlanabilirdi. Buna rağmen şirket bu yöntemi kullanmadı. Kurul, tüketici yorumunun yayımlanmaması nedeniyle şirkete 2 milyon 167 bin 412 TL ceza uyguladı.

Tek restoran farklı isimlerle faaliyet göstermiş

Reklam Kurulu, çevrim içi yemek siparişi platformlarında kullanılan işletme bilgilerini de denetledi. İncelemede tek restoranın farklı işletme isimleriyle faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ayrıca platformlarda birden fazla adres kullanıldığı tespit edildi. Böylece tüketicilere farklı işletmeler bulunduğu izlenimi verildiği değerlendirildi.

Bakanlık, uygulamanın üretici bilgileri açısından da yanıltıcı olduğunu belirledi. Ürün değerlendirmeleri ve sipariş adresleri de inceleme kapsamına girdi. Sonuç olarak ilgili iki şirket hakkında idari yaptırım kararı alındı.

Ambalajdaki görseller gerçeği yansıtmadı

Kurulun gündemindeki başka bir dosya ise “çerez tatlısı” olarak satılan ürüne ilişkin oldu. Ambalajda fındık, Antep fıstığı ve kayısı çekirdeği görselleri öne çıkarıldı.

Ancak ürünün içeriğindeki oranlar farklı bir tablo ortaya koydu. Üründe yüzde 4 fındık bulunuyor. Ayrıca yüzde 3 Antep fıstığı ve yüzde 3 kayısı çekirdeği yer alıyor.

Buna karşılık ürünün yüzde 49,5’ini yer fıstığı oluşturuyor. Ancak yer fıstığı ambalajdaki görsel sunumda gösterilmiyor.

Kurul, düşük oranlı bileşenlerin öne çıkarılmasını mevzuat kapsamında değerlendirdi. En yüksek paya sahip bileşenin gösterilmemesi de incelemeye dahil edildi. Sonuç olarak ambalajın tüketicilerde yanıltıcı algı oluşturabileceğine karar verildi. Bu nedenle söz konusu uygulama için idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Aldatıcı reklam ve haksız uygulamalara ağır yaptırım

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılında reklam ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda yaklaşık 26 bin başvuru değerlendirmeye alındı. Aldatıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalar yaptırımların odağında yer aldı. Yıl içinde uygulanan toplam ceza 218 milyon 478 bin 14 TL’ye çıktı.