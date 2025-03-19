Rekolte kaybı yaşayan kayısı mercek altına alınıyor

Türkiye'nin Avrupa Birliği coğrafi tescilli ürünleri arasında bulunan Malatya kayısısından kentteki 50 bin aile geçimini sağlıyor.

Her yıl yaz aylarında hasat edilen ve 100'den fazla ülkeye ihraç edilen kayısıda iklim değişikliği ve ekolojik olaylar nedeniyle rekolte kaybı yaşanıyor.

"Malatya Kayısısının Ekolojik ve İklim Değişikliğinin Kayısı Üretimine Olası Etkileri" projesi

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacından yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu kentte, iklim değişikliğinin kayısıya etkilerini ortaya koymak ve çözüm bulmak adına Malatya Ticaret Borsası ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından "Malatya Kayısısının Ekolojik ve İklim Değişikliğinin Kayısı Üretimine Olası Etkileri" projesi protokolü imzalandı.

Proje sayesinde Malatya'nın çeşitli bölgelerinde yetiştirilen Malatya kayısısı, farklı rakım ve lokasyonlarda iki yıl boyunca mercek altına alınacak.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, iklim değişikliğinden her ürünün etkilendiği gibi Malatya kayısısının da etkilendiğini söyledi. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında çalışmalar yaptıklarını aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Malatya kayısısının ekolojisi ve iklim değişikliğinin üretime olası etkileri başlığı altında proje gerçekleştiriyoruz. Projeyi Fırat Kalkınma Ajansı ile hayata geçireceğiz. 2 yıl boyunca sahada kayısıdaki iklim değişikliğinin yarattığı etkilerden kaynaklanan olumsuzluklar nelerdir ve ürün kaybına sebep olan ekolojik olgularla ilgili bilimsel bir çalışma yapılacak. Bunun protokolünü imzaladık, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Bayram Murat Asma ve Prof. Dr. İbrahim Atalay hocalarımızla beraber projeyi yürüteceğiz. 2 yıl boyunca farklı lokasyon ve rakımlarda iklim değişikliğinden kaynaklı ürün kaybını araştırmak üzere çalışma başlattık."

"Verim kaybının sebeplerini ortaya çıkaracağız"

İki yıl boyunca akademisyenlerin çalışma yürüteceğini belirten Özcan, sorunları tespit ederek çözüme yönelik harekete geçeceklerini vurguladı.

İklim değişikliğinden kaynaklanan sorunların çözülmesi halinde kent ekonomisi için önemi çok ciddi olan bir kalemi gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde ulaştırmanın yolunu açacaklarını bildiren Özcan, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinden kaynaklanan sorunları hem ortaya koyacağız hem de bununla beraber verim kaybının sebeplerini ortaya çıkaracağız. Bu bizim için önemli bir yol. Bu çalışmadan sonra iklim değişikliği mi ekolojik bozulma mı bunları tamamını öğrenmiş olacağız. Kayısıda sadece pazarlama, ekonomik gelir ve ihracata odaklanma yerine kayısıda son yıllarda yaşanan verim kaybını da mutlaka ortaya koymak zorundayız. Üretemezseniz satamazsınız. Üretim aşamasında yaşanan problemleri de mutlaka ortaya koymak zorundayız. Dünyanın 100 ülkesinin üzerindeki tüketiciye bir kuru meyve olarak ulaşabilen ve Türkiye'nin tanıtımı açısından önemli bir ürün. Bölge ve şehir için önemli, üretimde yaşanan problemleri de zamanla ortaya koymamız gerekiyor."