Rekor borçlanmada "üç aylar" başladı!

ŞEBNEM TURHAN

Hazine ve Maliye Bakanlığı yoğun bir iç borçlanmaya başlıyor. Mayıs-temmuz arasında üç ayda Hazine 1 trilyon 653,3 milyar liralık rekor bir iç borçlanma gerçekleştirecek buna karşılık bu üç ayda 1 trilyon 510,9 milyar liralık iç borç ödemesi yapacak. Hazine bu yüklü programın ilk iki ihalesini bu hafta başında tamamladı. İhalelere faiz yüksek olmasına rağmen talep düşük kaldı. Uzmanlar her iki ihalede talebin faiz seviyesine rağmen oldukça düşük olmasını tahvil piyasasının enflasyon kısa vadeli faiz belirsizliğini fiyatladığı anlamına geldiğini belirtti.

Talepler zayıf kaldı

Hazine açıkladığı iç borçlanma stratejisine göre mayısta 381.7 milyar lira, haziranda 561.9 milyar lira ve temmuzda 709.7 milyar lira ile 1 trilyon 653 milyar liralık rekor iç borçlanma yapmayı planlıyor. Önceki gün düzenlenen Hazine bonosunun yeniden ihracında toplam talep 39.8 milyar lira olurken basit faiz yüzde 41,46, bileşik faiz yüzde 42,51 hesaplandı, toplam satış 24.02 milyar lira oldu. Uzmanlar ihale faizinin piyasa faizi ile paralel gerçekleşse de talebin düşük olduğunu dile getirdi. Uzmanların hesaplamasına göre ihalede talep/satış rasyosu 1.62x ile düşük bir talebe işaret etti. 5 yıl vadeli sabit faizli tahvil ihalesine sadece 29.1 milyar lira talep gelirken, basit faiz yüzde 35,23, bileşik faiz ise yüzde 38,33 oldu. Hazine bu ihraçta sadece 20.22 milyar liralık satış yapabildi, faiz piyasa faizinden yüksek olsa da talep oldukça düşük kaldı. 5 yıl vadeli ihalede de talep /satış rasyosu 1.45x ile çok daha düşük seyretti.

Piyasaya 339 milyar ödenecek

Hazine’nin mayısta 347 milyar liralık iç borç geri ödemesi var. İlki 37.88 milyar lira olarak tamamlandı, 13 Mayıs’ta 72.4 milyar lira, 20 Mayıs’ta ayın en yüklü itfası 219.86 milyar lira ile yapılacakken, 22 Mayıs’ta da 16.8 milyar liralık ödeme olacak. Bu ödemelerin 339.1 milyar lirası piyasaya, 7.94 milyar lirası kamuya yapılacak. Hazine; 11 Mayıs’ta 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 4 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli iki tahvil ihalesi, 12 Mayıs’ta 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvil ihalesi ile birlikte 2 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası doğrudan satışları, 18 Mayıs’ta ise 1,5 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışları düzenleyecek.

TÜFE'ye endeksli tahvil

Haziran ayında ise en yüklü geri ödemesi 373.12 milyar lira ile 17 Haziran’da yapılacak. 3 Haziran’da 9.23 milyar lira, 10 Haziran’da 67.5 miyar lira, 12 Haziran’da 107.6 milyar lira ve 26 Haziran’da 4.3 milyar lira olmak üzere toplam aylık geri ödeme 561 milyar 949 milyon lirayı bulacak. Haziranda 8 Mayıs'ta 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan ihracı ile 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi yapılacak. 10 Haziran'da 4 yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin yeniden ihracı, 4 yıl vadeli değişken faizli tahvilin ihalesi gerçekleştirilecekken 11 Haziran'da 1 yıl vadeli altın tahvil ile altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışı olacak. 15 Haziran'da 11 ay vadeli Hazine bonosu ilk kez ihraç edilecek, aynı gün 2 yıl vadeli sabit faizli tahvilin yeniden ihracı yapılacak. 16 Haziran'da 4 yıl vadeli TLREFK endeksli kira sertifikası doğrudan satılacak ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 9 yıl vadeli sabit faizli tahvil ihraç edilecek.

En yüklü borçlanma ve itfa temmuzda gerçekleştirilecek

Üç ayın en yüklü borçlanması ve itfası temmuzda gerçekleştirilecek. Hazine programına göre temmuzda toplam 602 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 709.7 milyar TL’lik iç borçlanma planlanıyor. Takvime göre 1 Temmuz’da 4.4 milyar lira, 3 Temmuz’da 83.3 milyar lira, 8 Temmuz’da 56.6 milyar lira, 15 Temmuz’da 132 milyar lira, 22 Temmuz’da ise 325 milyar lira, 29 Temmuz’da da 590 milyon liralık iç borç servisi gerçekleştirilecek. Bu miktarın 580.14 milyar lirası piyasaya ödenecek. Temmuz takviminde 2 Temmuzda 2 yıl vadeli altın tahvili ve kira sertifikası doğrudan satılacak, 6 Temmuz'da 2 yıl vadeli tahvil, 7 Temmuz'da 5 yıl vadeli tahvil ihraç edilecek. 20 Temmuz'da 10 ay vadeli bono yeniden ihraç yapılacakken, aynı gün 5 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satılacak. 21 Temmuz'da 2 yıl vadeli dolar cinsi devlet tahvili ile kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle sunulacak, 4 yıl vadeli TLREF endeksli tahvil ihraç edilecek.