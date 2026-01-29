Rekor: Spotify 2025’te müzik endüstrisine 11 milyar dolar ödedi

Merkezi İsveç'te bulunan müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, blog yazısında, 2025'te müzik endüstrisine yaptığı toplam ödemenin 11 milyar doları geçtiğini duyurdu. Şirket, söz konusu tutarın 2024'e kıyasla yüzde 10'un üzerinde artışa işaret ettiğini belirtti.

Açıklamaya göre, Spotify üzerinden dağıtılan telif gelirlerinin yaklaşık yarısı bağımsız sanatçılar ve bağımsız plak şirketlerine aktarıldı. Şirket, bu dağılımın platformdaki içerik çeşitliliğini desteklemeyi amaçladığını vurguladı.

Spotify, müzik akış pazarında YouTube ve Apple gibi büyük rakiplerle rekabet ederken, mevcut sanatçıları platformda tutmaya ve yeni sanatçıları çekmeye odaklanıyor. Şirket, ödeme hacmindeki artışın da bu stratejinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

YouTube'dan 8 milyar doların üzerinde ödeme

Karşılaştırma amacıyla paylaşılan verilere göre, YouTube geçen ekim ayında, Temmuz 2024- Haziran 2025 dönemini kapsayan 12 ayda müzik endüstrisine 8 milyar doların üzerinde ödeme yaptığını açıklamıştı.

Spotify, yazısında, “Spotify, tüm müzik gelirlerinin yaklaşık üçte ikisini endüstriye ödüyor. Aldığımız paranın neredeyse yüzde 70'i hak sahiplerine gidiyor. Gelirlerimiz büyüdükçe, müzik ödemeleri de artıyor” ifadelerine yer verdi.

Gelirler içerik yatırımlarına yönlendiriliyor

Şirket, müzik dışındaki gelirlerini podcast, video ve sesli kitap gibi farklı içerik formatlarını geliştirmek için platforma yeniden yatırdığını açıkladı.

Spotify, kârlılığı artırmak ve geniş kullanıcı tabanından daha fazla gelir elde etmek amacıyla son dönemde birçok pazarda premium abonelik fiyatlarını yükseltti.

Spotify, üçüncü çeyrek sonunda aylık aktif kullanıcı sayısının 713 milyona ulaştığını bildirdi.