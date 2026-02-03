Rekor yükseliş yerçekimine yenildi

EVRİM KÜÇÜK

Değerli metallerde haftaya sert bir çöküşle girildi. Son haftalarda “dur durak bilmeyen” yükselişleriyle manşetlere taşınan altın ve gümüş, cuma günü başlayan satış dalgasını haftanın ilk işlem günlerinde de sürdürdü. Uzmanlara göre rekor yükselişlerin ardından yer çekimine yenik düşen altın ve gümüşte düzelmenin hızı ve boyutu, beklentilerin çok ötesine geçti. Ancak fiyatların taban oluşturduktan sonra yeniden yükselmesi bekleniyor. Bu süreçte özellikle Çinli yatırımcının tavrının etkili olacağı belirtiliyor.

Altın zirveden %21 düştü

Gümüş fiyatı kısa süreliğine 71,38 ABD dolarına kadar gerileyerek, perşembe günü gördüğü zirveden yüzde 41’lik bir düşüş yaşadı. Altın ise yaklaşık 4.402 dolara inerek yüzde 21 değer kaybetti. Daha sonra her iki metal de denge arayışına girdi. Buna rağmen tablo ağır: Dün itibarıyla altının haftalık kaybı yüzde 8’i aşarken, gümüşte haftalık düşüş yüzde 20 seviyesine ulaştı.

Fed tartışması fitili ateşledi

Cuma günü yaşanan sert satış dalgası, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kevin Warsh’ı bir sonraki Fed başkanı olarak atamayı planladığına ilişkin haberlerin ardından geldi. Bu gelişme ABD dolarını güçlendirdi, daha şahin bir para politikası beklentisini öne çıkardı ve emtia piyasalarında satışları hızlandırdı.

Yoğun yükselişin ardından bir düzeltme zaten bekleniyordu. Ancak cuma günü başlayan düşüş, ölçeği itibarıyla piyasanın hazırlıklı olduğu bir senaryo değildi. Uzmanlara göre asıl uyarı sinyali, yükselişin hızıydı. Saxo Bank analizine göre altını 5.600 doların ve gümüşü 120 doların üzerine taşıyan parabolik yükseliş, ani bir zorunlu satış dalgasını absorbe edemeyecek kadar daralan çıkış yolları nedeniyle, neredeyse kaçınılmaz olarak sert ve sancılı düzeltmelere zemin hazırladı.

Bankanın emtia stratejisi bölümü başkanı Ole Hansen, yayımladığı notta önümüzdeki günlerde dikkatlerin, son aylarda talebin önemli bir itici gücü olan ve yerel fiyatların Londra’ya göre primli işlem gördüğü Çin pazarına çevrileceği uyarısında bulundu. Fiziksel alımların güçlü kalması durumunda, bunun Batı piyasalarındaki fiyatlar için zamanla bir dayanak oluşturabileceği belirtiliyor.

“Aşırı yük kendi üzerine çöktü”

Analist Ross Norman da düşüşü yalnızca Fed başkanlığı tartışmasına bağlamanın eksik olacağını savunuyor ve “Warsh’ın atanmasının tek başına düşüşü tetiklediğine ikna olmadım. Daha ziyade aşırı yükün kendi üzerine çökmesi söz konusu” diyor. Norman, geçen yaza kadar uzanan trend çizgisinin altının 4.520 dolarda destek bulması gerektiğini belirtiyor. Teknik analiz kuralları geçerli olursa, buradan yüzde 50’lik bir geri çekilme ile altının 4.960 dolara dönmesi gerektiğini söylüyor. Aksi senaryoda ise bu düşüşün piyasa duyarlılığını ciddi şekilde zedelemiş olacağı uyarısında bulunuyor.

“Boğa piyasasının sonu değil”

Norman’a göre mevcut tablo, boğa piyasasının sonu anlamına gelmiyor: Norman, “Düşüş büyük ve hızlı, ancak hâlâ sadece 3 hafta önceki seviyelerdeyiz. Bu önemli bir düzeltme, ama bir trend kırılması değil” diyor. Bu arada, CME Group, her iki piyasanın da on yıllardır en sert düşüşlerini yaşamasının ardından, COMEX altın ve gümüş vadeli işlemlerinde teminat gereksinimlerini artıracak; altın için yüzde 8-8,8’e, gümüş için ise yüzde 15-16,5’e yükseltti.

Baz metallerde sert satış emtia üreticilerini vurdu

Değerli metallerle sınırlı kalmayan satış dalgası, baz metallere de yayıldı. ABD’de bakırın libre başına fiyatı haftalık yüzde 3 düşüşle 5,8 dolara geriledi. Londra Metal Borsası’nda (LME) 3 ay vadeli bakır fiyatı, geçen hafta test edilen 13.950 dolar seviyesinden 13.150 dolara kadar düştü. Nikel ve kalay haftalık bazda yüzde 9’a yakın değer kaybederken; alüminyum, kurşun ve çinko fiyatlarında yüzde 3’ü aşan düşüşler dikkat çekti. Metallerdeki sert gerileme ve ABD faiz beklentilerindeki değişim, Güney Afrika’dan Asya’ya kadar birçok gelişmekte olan piyasada hisse senetleri ve para birimleri üzerinde baskı yarattı. Uzmanlara göre emtiaya bağımlı ekonomilerde bu tür ani fiyat hareketleri, hisse senetleri, tahviller ve döviz piyasalarında zincirleme dalgalanmalara yol açabiliyor.

Gümüş düşüşte başrolü oynadı

Gümüş düşüşte başrolü oynadı. Yukarı yönlü hareketlerde olduğu gibi, aşağı yönlü dalgada da gümüş başrolü oynadı. Sert yükselmişti, sert düştü. Uzmanlara göre bunun temel nedeni gümüşün daha yüksek beta katsayısı yani daha spekülatif olması. Bu da hem yükselişlerde hem de düşüşlerde gümüşü daha “hızlı” kılıyor. Zira yapılan hesaplamalara göre gümüşün 50 dolardan 60 dolara yükselmesi 42 gün, 60’tan 80’e çıkması sadece 22 gün, 80’den 110 dolara tırmanması ise yalnızca 12 gün sürdü.

100 dolara geri dönmesi bekleniyor

Analist Ross Norman, 80 doların altına düşen gümüş tarafında ise teknik olarak zirveden yüzde 50’lik bir tepkiyle 100 dolara doğru bir toparlanma ihtimalinin masada olduğunu belirtiyor. Ancak zamanlama, her zamanki gibi belirsiz.