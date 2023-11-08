Renault, Nissan'daki hissesini düşürdü

Renault ve Nissan yaptıkları açıklamada Renault, Nissan ve küçük ortakları Mitsubishi Motors 7211.T arasındaki ortaklıkları yeniden yapılandırma sürecine yönelik anlaşmanın bugün yürürlüğe girdiğini belirtti.

Açıklamada, "Ortaklığın bir sonraki adımı, uzun süredir devam eden ortaklığın temelleri üzerine inşa edilecek ve her ortak için değer yaratımını en üst düzeye çıkaracak" denildi.

Anlaşma ocak ayındaydı

Renault ve Nissan, yaklaşık 20 yıllık ortaklıklarındaki paylarını denkleştirecek ve Renault'nun elektrikli araç birimine Nissan'ın yatırım yapmasına olanak sağlayacak yeniden yapılandırma sürecine yönelik anlaşmaya ocak ayında varmıştı.

Nissan ve Renault temmuz ayında anlaşmalarını nihai hâle getirirken, Nissan Renault'nun elektrikli araç birimi Ampere'ye 600 milyon Euro yatırımda bulunma kararı almıştı.