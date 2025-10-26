  1. Ekonomim
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), görüntü içerik yönetim operatörü, sahne amiri ve sorumlu ses elemanının da aralarında olduğu 11 meslekte ulusal meslek standardını belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 meslekte ulusal meslek standardı belirlendi
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre, görüntü sanal yayın operatörü (seviye 5), görüntü içerik yönetim operatörü (seviye 5), sorumlu görüntü elemanı (seviye 5), görüntü elemanı (seviye 4), ışık tasarımcısı ve ışık masası operatörü (seviye 5), sorumlu rigging elemanı (seviye 5), sahne amiri (seviye 5), simultane tercüme sistemi elemanı (seviye 4), sorumlu ses elemanı (seviye 5), ses masası operatörü (seviye 5) ve ses elemanı (seviye 4) mesleklerinin ulusal meslek standartları yürürlüğe girdi.

