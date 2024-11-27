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Resmi Gazete'de yayımlandı: 2024 yılı Yeniden Değerleme Oranı açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Yeniden Değerleme Oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 oldu.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 2024 yılı Yeniden Değerleme Oranı açıklandı
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Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı.

Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

Tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

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